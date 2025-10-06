Google тестирует Pixel 11 с новым модемом

Ранее сообщалось, что Google тестировала смартфоны серии Pixel 10 с модемами 5G от MediaTek, однако в итоге компания решила остаться верной решениям Samsung и использовала процессор Exynos 5400 во всех своих флагманах. Тем не менее, по последним данным, в следующем году вместе с серией Pixel 11 нас может ждать переход на новую платформу MediaTek и, соответственно, заметный шаг вперёд в производительности и энергоэффективности. Несмотря на то, что Samsung не была полностью исключена из цепочки поставок при выпуске Pixel 10, ведь именно её модемы Exynos применялись во всех трёх моделях, теперь ситуация может измениться. Согласно данным Telegram-канала Mystic Leaks, Google проводит ранние испытания модема MediaTek M90 для серии Pixel 11.

Издание 9to5Google отметило, что в командной строке тестового устройства был замечен идентификатор модема «a900a» и загрузчик под кодовым названием «spacecraft». Текущий Exynos 5400 выпускается по 4-нанометровому техпроцессу Samsung старого поколения, что делает его менее энергоэффективным по сравнению даже с аналогичными решениями TSMC. В результате модем потребляет больше энергии и показывает скромные возможности в некоторых сценариях, хотя именно его использование позволило Google наконец избавиться от перегрева, характерного для предыдущих моделей. Но переход на MediaTek M90 должен улучшить ситуацию ещё больше, так как этот новый чип имеет внушительные преимущества над конкурентами.
