Google увеличит батарею в Pixel Fold

На текущий момент у большинства крупных производителей смартфонов есть свои складные модели мобильных устройств, потому что это вполне нормальная практика для современного рынка. Впрочем, некоторые крупные компании пока что только готовятся к официальному релизу своих новых устройств в этом сегменте и компания Google тоже в этом списке. На просторах интернета появились новости о том, что Pixel Fold нового поколения получит увеличенную батарею, чтобы продлить время автономной работы устройства — очень интересный шаг на фоне конкурентов, которые в попытках уменьшить габариты и вес смартфонов наоборот уменьшают батарею и снижают время работы от одного заряда. Это крайне важный момент, который в конечном итоге может сыграть важную роль.

Правда, у увеличения батареи в Pixel Fold есть и свои недостатки, потому что пользователь в конечном итоге получит просто более внушительный вес гаджета. Для кого-то это не такая уж и проблема, но есть пользователи, которые хотят получить максимально лёгкий складной смартфон и для них компактность играет главную роль. Вероятно, этим пользователям смартфон Pixel Fold понравится не очень сильно, особенно если они хотят получить устройств с оптимизацией прямо сейчас, ведь до сих пор никто точно не знает, когда Pixel Fold будет официально анонсирован. Компания Google хотя и имеет внушительные ресурсы в этом направлении, но пока что ничего не продемонстрировала в области складных устройств и операционных систем к ним.
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