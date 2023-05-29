Google уже готовит второй Pixel Fold

В начале этого месяца Google наконец представила Pixel Fold и доказала, что даже эта компания может предложить хороший складной смартфон по вполне разумной цене. Хотя, безусловно, цена может раздражать некоторых пользователей, которые надеялись на куда более доступное решение, самое главное в том, что Google довольна потенциальными продажами своего нового устройства. Более того, крупные американские ритейлеры уже заявили, что все Pixel Fold были распроданы за достаточно короткий промежуток времени, что говорит о высоком спросе среди пользователей. И продажи идут настолько хорошо, что производитель уже работает над следующим поколением гаджетов складного формата. Айви Росс, руководитель дизайна аппаратных продуктов в Google, подтвердила в подкасте Made By Google, что компания действительно работает над вторым складным смартфоном, который в ближайшем будущем тоже выйдет на рынок.

Стоит напомнить, что мы недавно слышали слухи о том, что Google работает над складным смартфоном, который имеет дизайн, схожий с устройствами серии Galaxy Z Flip. Однако мы не уверены, являются ли разрабатываемое устройство гаджетом именно в формате раскладушки, потому что это специфический продукт и он уже может продаваться хуже. С другой стороны, если бы такой складной смартфон продавали за 700 долларов, то многие пользователи задумались бы о покупке нового устройства именно в формате складного гаджета, потому что это во многом более удобно в повседневной жизни.
Флагманский смартфон Meizu 20 Pro оценен в $580 …
Компания Meizu пополнила ассортимент смартфонов флагманской моделью Meizu 20 Pro, которая оценена в 580, …
Глобальную версию Huawei P60 представят в мае …
Компания Huawei объявила, что глобальные версии флагманских смартфонов серии P60 и складной модели Mate X…
Redmi Note 12 Pro+ уже подешевел в Европе …
Сетевые источники сообщают, что выпущенный в Европе всего неделю назад смартфон Redmi Note 12 Pro+ уже ус…
Смартфон HTC U23 Pro засветился на фото …
В сети появились первые фотографии смартфона HTC U23 Pro, который недавно был замечен в базе данных бенчм…
Google Pixel 7a показали на качественных рендерах …
Авторитетный информатор Стив Хеммерстоффер поделился рендерами смартфона среднего уровня Google Pixel 7a,…
Realme GT Neo5 SE получит 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X…
Компания Realme продолжает делиться подробностями о смартфоне Realme GT Neo5 SE, официальный релиз которо…
Huawei Enjoy 60 получит батарею на 6000 мАч…
В сеть утекло рекламное изображение смартфона Huawei Enjoy 60, который еще не был представлен официально.…
Redmi K30 Pro получил стабильную MIUI 14 на Android 13…
Компания Xiaomi выпустила стабильную версию прошивки MIUI 14 на основе операционной системы Android 13 дл…
Обзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегментОбзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегмент
Обзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублейОбзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублей
Обзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 ГцОбзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 Гц
Лучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчасЛучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчас
Обзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантиейОбзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантией
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor