Google уже готовит второй Pixel Fold

В начале этого месяца Google наконец представила Pixel Fold и доказала, что даже эта компания может предложить хороший складной смартфон по вполне разумной цене. Хотя, безусловно, цена может раздражать некоторых пользователей, которые надеялись на куда более доступное решение, самое главное в том, что Google довольна потенциальными продажами своего нового устройства. Более того, крупные американские ритейлеры уже заявили, что все Pixel Fold были распроданы за достаточно короткий промежуток времени, что говорит о высоком спросе среди пользователей. И продажи идут настолько хорошо, что производитель уже работает над следующим поколением гаджетов складного формата. Айви Росс, руководитель дизайна аппаратных продуктов в Google, подтвердила в подкасте Made By Google, что компания действительно работает над вторым складным смартфоном, который в ближайшем будущем тоже выйдет на рынок.

Стоит напомнить, что мы недавно слышали слухи о том, что Google работает над складным смартфоном, который имеет дизайн, схожий с устройствами серии Galaxy Z Flip. Однако мы не уверены, являются ли разрабатываемое устройство гаджетом именно в формате раскладушки, потому что это специфический продукт и он уже может продаваться хуже. С другой стороны, если бы такой складной смартфон продавали за 700 долларов, то многие пользователи задумались бы о покупке нового устройства именно в формате складного гаджета, потому что это во многом более удобно в повседневной жизни.