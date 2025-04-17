Google выпустила Gemini Live для всех желающих

Сегодня компания Google официально объявила, что функция Gemini Live, позволяющая ИИ видеть и реагировать на изображение с камеры и экрана смартфона пользователя, теперь будет бесплатной для всех пользователей устройство операционной системы Android через приложение Gemini. Изначально эта возможность была доступна только для владельцев Pixel 9 и Samsung Galaxy S25 в начале месяца. Тогда Google заявляла, что полный запуск для остальных Android-устройств состоится в ближайшее время, но только для пользователей с подпиской Gemini Advanced. Однако компания изменила решение — теперь функция станет бесплатной для всех. «Мы получили много положительных отзывов о Gemini Live с возможностью делиться изображением с камеры и экрана, поэтому решили расширить доступ», — сообщила компания в официальном блоге.

Обновление начнёт распространяться уже сегодня, и в течение ближайших недель функция появится у всех владельцев Android-устройств с приложением Gemini. В демонстрационном видео Google показала, как человек использует камеру смартфона рядом с аквариумом, чтобы ИИ мог увидеть рыб и рассказать о них больше полезной информации. Это достаточно интересное новшество и хорошая тенденция, так как компания может сделать некоторые платные функции бесплатными в будущем. Для пользователей, которые пока что не готовы платить за искусственный интеллект и его возможности, это прекрасная возможность. В этом плане Google опережает другие компании.