Google выпустила невероятно дорогую подписку AI Ultra

Сегодня компания Google представила новый подписочный тариф на ИИ-сервисы под названием AI Ultra с доступом к самым продвинутым моделям компании. Стоимость подписки составляет 250 доллара в месяц — этот план включает максимальные лимиты использования для всех ИИ-продуктов Google, включая Gemini, NotebookLM, Whisk и новый инструмент для генерации видео — Flow. Подписчики AI Ultra смогут опробовать новую функцию Deep Think в Gemini 2.5 Pro — режим улучшенного рассуждения, созданный для решения особенно сложных задач (продвинутая математика и программирование). Также в рамках подписки предоставляется ранний доступ к интеграции Gemini в браузер Chrome, позволяя выполнять задания и получать сводки прямо внутри браузера.

Кроме того, пользователям будет доступен Project Mariner — экспериментальная ИИ-система Google, способная одновременно выполнять до 10 задач — искать информацию, бронировать услуги, совершать покупки и многое другое. Подписка AI Ultra также включает персональную подписку на YouTube Premium и до 30 ТБ облачного хранилища, распределённого между Google Фото, Диском и Gmail. На данный момент тариф доступен только в США, в других странах он появится позже. Но, конечно, пользоваться данной подпиской будут исключительно те пользователи, которым это действительно нужно, так как цена в 250 долларов в месяц — слишком дорогое удовольствие для тех, кто хочет просто экспериментировать с искусственным интеллектом и его фишками.
AI-титан: обзор Samsung Galaxy S25 Ultra…
Реклама" НОСИМО ООО, https://galaxystore.ru/ ИНН: 7701349057 Erid: 2VSb5wwB688 Sams…
Представлен флагманский смартфон Sony Xperia 1 VII…
Компания Sony пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Xperia 1 VII, которая основана на топо…
DxOMark оценили автономность Motorola Edge 60 Pro…
Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования автономности смартфона Motorola Edge 60 Pro, кот…
Складной смартфон Motorola Razr 60 Ultra оценен в $1300…
Компания Motorola объявила цену на представленный вчера складной смартфон Razr 60 Ultra. Флагман обойдетс…
Oppo F29 выйдет в релиз уже 20 марта…
Если верить информации западных изданий, компания Oppo готовится к запуску серии смартфонов F29, куда вой…
Смартфон Vivo X200s показали на рендерах…
Компания Vivo опубликовала качественные изображения смартфона Vivo X200s, который будет представлен в бли…
iPhone 17 Air получит странный островок камеры…
Apple, вероятно, выпустит iPhone 17 Air, свой самый тонкий смартфон, уже в этом году. И ранее ходили слух…
Характеристики Oppo Reno14 слили в сеть…
Благодаря многочисленным утечкам от весьма надёжных источников, на данный момент известно немало подробно…
Правильная замена флагманов. Обзор и тест realme GT 6TПравильная замена флагманов. Обзор и тест realme GT 6T
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Зачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцахЗачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцах
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor