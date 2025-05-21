Google выпустила невероятно дорогую подписку AI Ultra

Сегодня компания Google представила новый подписочный тариф на ИИ-сервисы под названием AI Ultra с доступом к самым продвинутым моделям компании. Стоимость подписки составляет 250 доллара в месяц — этот план включает максимальные лимиты использования для всех ИИ-продуктов Google, включая Gemini, NotebookLM, Whisk и новый инструмент для генерации видео — Flow. Подписчики AI Ultra смогут опробовать новую функцию Deep Think в Gemini 2.5 Pro — режим улучшенного рассуждения, созданный для решения особенно сложных задач (продвинутая математика и программирование). Также в рамках подписки предоставляется ранний доступ к интеграции Gemini в браузер Chrome, позволяя выполнять задания и получать сводки прямо внутри браузера.

Кроме того, пользователям будет доступен Project Mariner — экспериментальная ИИ-система Google, способная одновременно выполнять до 10 задач — искать информацию, бронировать услуги, совершать покупки и многое другое. Подписка AI Ultra также включает персональную подписку на YouTube Premium и до 30 ТБ облачного хранилища, распределённого между Google Фото, Диском и Gmail. На данный момент тариф доступен только в США, в других странах он появится позже. Но, конечно, пользоваться данной подпиской будут исключительно те пользователи, которым это действительно нужно, так как цена в 250 долларов в месяц — слишком дорогое удовольствие для тех, кто хочет просто экспериментировать с искусственным интеллектом и его фишками.