Google выпустила обновленный Play Store для Wear OS 3.0

Google выпустила обновленный Play Store для Wear OS 3.0. По словам разработчиков, Wear OS 3.0 должна стать революционной. Обновление вносит новый дизайн в пользовательский интерфейс магазина приложений на умных часах под управлением новой ОС Google. В новом интерфейсе элементы отображаются в форме таблеток, что делает список приложений более компактным. Страница обновлений "Мои приложения" также претерпела изменениям. Остальная часть пользовательского интерфейса магазина Google Play не претерпела особых изменений, кроме более темного фона.

Хотя Google официально не анонсировал ничего, связанного с обновлением Play Store на Wear OS, пользователь @u/alehel поделился скриншотами обновленного дизайна часов Suunto 7. Согласно скриншотам, сборка получила версию прошивки 26.0.65-25.