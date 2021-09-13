Google выпустит Androd 12 уже в начале октября

Android 12 готовился к официальному релизу дольше, чем многие его предшественники, но конец, возможно, наконец-то близок. Главный редактор зарубежного информационного издания XDA Мишаал Рахман утверждает, что Google планирует выпустить версию Android 12 AOSP (Android Open Source Project) 4 октября. Поскольку компания часто выпускает отточенные публичные выпуски одновременно с AOSP, это намекает, что владельцы Pixel могут получить обновление уже с этого дня. Если сроки сохранятся, это также определяет ожидания для запуска Pixel 6. Google действительно не может выпускать свои новые телефоны с топовой линейкой без Android 12, поэтому вряд ли официально представит Pixel 6 до этой даты. Мы не удивимся, если новейшие смартфоны компании появятся только в конце октября.

С другой стороны, что вполне ожидаемо, будьте готовы подождать, если вы не используете смартфоны линейки Pixel. В то время как некоторые производители телефонов, как правило, быстро выпускают основные обновления Android в течение нескольких недель, для многих других требуются месяцы. Samsung не приступила к развертыванию Android 11 до декабря 2020 года, через три месяца после официального выпуска ОС Google. Даже несмотря на то, что Google сделал для сокращения задержек обновления с помощью Project Treble, компаниям-партнёрам по-прежнему требуется время, чтобы адаптировать Android и протестировать программное обеспечение. Так что всем придётся ждать до начала следующего года.