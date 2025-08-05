Google выпустит складной Pixel 10 гораздо позже ожидаемого

Техническое сообщество с нетерпением ждёт очередное мероприятие Made by Google, которое, по слухам, состоится 20 августа 2025 года и обещает стать одним из самых масштабных запусков устройств за всё время. Компания готовится представить долгожданную серию Pixel 10, в которую войдут четыре модели с улучшенной начинкой и расширенными возможностями ИИ — Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и наиболее ожидаемую модель Pixel 10 Pro Fold со складным экраном. Также ожидается выход Pixel Watch 4 и Pixel Buds 2a, но, как сообщает издание WinFuture, только первые три смартфона поступят в продажу вовремя — около 28 августа. А вот запуск складного смартфона и аксессуаров был перенесён на 9 октября.

Причиной задержки называют проблемы с поставками, которые затронули именно Pixel 10 Pro Fold, Pixel Watch 4 и Buds 2a. Хотя устройства будут анонсированы одновременно с остальными моделями, приобрести их сразу не получится — желающим придётся подождать ещё несколько недель. Это особенно неприятно, учитывая, насколько важен единый и мощный старт продаж — разрозненный выпуск рискует снизить интерес и продажи на старте. Для многих пользователей подобная новость стала разочарованием. Люди хотят получить полный опыт экосистемы сразу, особенно если речь идёт об устройствах, которые позиционируются как серьёзный шаг вперёд по сравнению с предыдущими поколениями. Однако подобная ситуация для Google не в новинку — первая модель Pixel Fold также столкнулась с задержками, как и часы Pixel Watch.