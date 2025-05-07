Google выпустит в Android 16 очень полезную функцию

Компания Google, судя по информации инсайдеров, разрабатывает новое меню для отображения состояния аккумулятора — функцию, которая поможет пользователям Android понять, почему их смартфон стал держать заряд хуже, чем раньше. Это аналог функции, появившейся в iPhone ещё в 2018 году. Однако, в отличие от Apple, Google не собирается внедрять её на старых устройствах — как раз там, где она могла бы быть особенно полезной. Как сообщает Android Authority со ссылкой на свои источники и публичный Android Issue Tracker, представитель Google заявил, что индикатор состояния батареи появится только на моделях Pixel 8a и новее, включая Pixel 9 и 9 Pro Fold. В ответе разработчика на жалобы пользователей, тестировавших Android 16 Beta на Pixel 6 и Pixel 8 Pro, указано следующее:

«Функция Battery Health Indicator поддерживается в Beta 3 только на устройствах Pixel 8a и Pixel 9, включая 9 Pro Fold. Ввиду ограничений аппаратной части эта функция не будет доступна на предыдущих моделях Pixel, находящихся в продаже». Иными словами, даже относительно новые устройства, вроде Pixel 6 или Pixel 7, не получат доступ к нововведению. При этом нужно понимать, что компания Google начала тестировать эту функцию в Android 16 ещё в марте 2024 года, и её разработка отслеживается с 2023 года, то есть задолго до релиза текущих флагманов. Вопрос о причинах ограничения доступа к функции пока остаётся без ответа — в самой компании пока что ситуацию не комментируют, чтобы не портить отношения с пользователями старых гаджетов.