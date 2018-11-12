Google внедряет ИИ в клавиатуру Gboard для Android

Искусственный интеллект становится более распространённым в индустрии смартфонов, все больше компаний пытаются внедрить систему в свои продукты. Google только что объявил, что одно из своих приложений, Gboard теперь лучше использует реализацию ИИ. Начиная с сегодняшнего дня, пользователи Gboard получат ряд крупных улучшений, которые позволят им делиться своими чувствами в виде GIF, emoji или наклеек, быстрее и проще. Android-версия Gboard теперь будет использовать ИИ, чтобы предлагать пользователям GIF, emoji и наклейки, связанные с разговорами.

Чтобы воспользоваться новой функцией, вам нужно нажать значок «GIF», который появится в верхнем левом углу приложения Gboard во время вашей переписки. Нажав на значок, вы получите ограниченный выбор GIF, emoji и наклеек, которые, по мнению приложения, подходят для совместного использования в чате. Новая функция доступна только на английском языке, но в будущем она расширится до большего количества языков и других типов контента.