Google запатентовал фитнес-трекер

Ранее компания Google объявила, что приобретет Fitbit за 2,1 миллиарда долларов. Приобретение еще не завершено, но поисковый гигант уже запатентовала дизайн фитнес-трекера.

Google подала этот патент на дизайн в Управление США по патентам и товарным знакам (USPTO). В документации с рядом дизайнерских эскизов упоминается, что это браслет для отслеживания фитнеса.

Можно заметить, что этот фитнес-трекер похож на Amazon Halo. У трекера нет экрана, и поэтому владельцам придется полагаться на свой подключенный смартфон, чтобы узнать показания.

В документах ничего не говорится о спецификациях этого продукта, но можно предположить, что он будет использовать магнитное зарядное устройство, поскольку рядом с датчиком, который по-видимому, предназначен для мониторинга сердечного ритма, есть пого-контакты.

Если же компания Google когда-либо выпустит такое носимое устройство, мы ожидаем узнать о нем до его официального объявления.