Google запустила новые функции ИИ Gemini Live

Передовые функции камеры и демонстрации экрана (пользователи могут делиться происходящим на своём смартфоне с другом из сети) Gemini Live от Google, которые позволяют чат-боту с ИИ отвечать на вопросы о том, что вы видите в реальном времени, появились на смартфонах Pixel 9 и устройствах Samsung Galaxy S25. Бесплатное обновление также скоро будет доступно на других Android-устройствах, но для доступа к нему потребуется подписка на платную версию Gemini Advanced. После того как функция станет доступна на устройстве пользователя, он сможет активировать её одним нажатием кнопки и задавать вопросы Gemini Live о том, что видит ваша камера. Например, пользователь может навести камеру на аквариум и спросить Gemini Live о конкретных рыбах.

Также можно нажать на новую кнопку обмена экранами, показать Gemini Live сайт с товарами и попросить ИИ помочь с их сравнением или дать советы по стилю. Это достаточно интересное решение для пользователей, которые предпочитают использовать визуальный поиск информации, отбросив текстовый поиск. Другое дело, что для доступа к передовым функциям иногда приходится платить слишком уж дорого — платная подписка Gemini Advanced в определённых сценариях может быть полезной, но сейчас это в большей степени игрушка, чем действительно полезный инструмент, без которого невозможно жить. Это стоит учитывать тем пользователям, которые решат оценить возможности передовой системы на базе искусственного интеллекта.
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