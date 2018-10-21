Горбушка-Маркет - теперь вытесняет крупные сети электроники

2018-10-21, Автор - Айдар Ибрагимов; [81]

Каждый житель Москвы и Московской области знает о существовании "Горбушки", где можно купить любую электронику значительно дешевле, чем в других магазинах. На протяжении длительного времени у магазинов "Горбушки" не было значимого представительства в Интернете, как следствие, торговые сети электроники оставались без должной конкуренции. Весной 2017 года в Интернете появился интернет-магазин "Горбушка маркет", где можно по привычным для Горбушки низким ценам купить любую элеткронику.

Смартфоны, Телефоны, Планшеты на Горбушка Маркет стоят значительно дешевле, чем в сетевых магазинах, к которым мы привыкли. При этом многие видя более низкие цены всегда думают об отсутствии необходимых сертификатов у продаваемого товара, о том, что им могут продать подделку. Обычно подобные опасения сохраняются до того момента, пока покупатель не осуществит первую покупку - затем опасения развеиваются и все новые гаджеты приобретаются исключительно на Горбушке.

Для того чтоб увидеть более низкие цены не надо далеко ходить - достаточно зайти в интернет магазин https://gorbushka-market.ru/ и сравнить цены. Продаваемый везде за 46 990 рублей смартфон Samsung Galaxy S8 продается в данном интернет-магазине за 37 600 рублей. Да, подобные цены вы можете увидеть на страницах некоторых "сомнительных" интернет магазинов, которые, как правило, продают смартфоны не Ростеста, а Евротеста, то есть ввезенные к нам из Европы без последующей сертификации на территории нашей страны.

Интернет-магазин "Горбушка маркет" осуществляет доставку по территории всей страны. При этом по Москве и области доставка осуществляется курьерской службой. В пределах МКАД доставка обойдется в 500 рублей, а по Подмосковью в 1000 рублей. Доставка в города России осуществляется силами компании "Сдек" - где есть пункты ее выдачи, туда и может быть доставлена ваша покупка.

Тем самым, можно констатировать, что в условиях кризиса, когда покупатель смотрит на цену и готов подождать пару дней свою покупку - Горбушка вновь составит серьезную конкуренцию сетевым магазинам, но теперь уже в онлайн среде.


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