Gorilla Glass 6 выдержит падения

Появилась информация о новом поколении стекла Gorilla Glass 6. Когда-то давно, когда флагманы только-только появились, производители очень хвастались наличием каленого стекла, которое не боится царапин и сколов. Прошли года и этим уже никого не удивишь, но теперь разработчики того самого стекла анонсировали шестое поколение, которое может изменить ситуацию на рынке. Главная фишка нового стекла в том, что оно может выдерживать падения с небольшой высоты. Раньше если ваш стеклянный смартфон падал на пол, то дисплей разлетался в щепки. Теперь стекло умеет выдерживать до 15 падений с небольшой высоты и это дает вам шансы на то, что смартфон выживет при таком вот неаккуратном использовании. Хотя, мы пока что сомневаемся в реальных 15 падениях. Скорее всего это просто маркетинг или красивое обещание.