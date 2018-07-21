Gorilla Glass делает стекло для часов

Компания Gorilla Glass длительное время выпускала защитные стекла для смартфонов и планшетов. Это не то стекло, которое вы клеите поверх своего дисплея, а именно стекло самого смартфона. Однако, производитель вовремя заметил, что умные часы тоже пользуются повышенным спросом и там тоже можно продавать свои услуги по весьма выгодному предложению. Новая линейка стекла Gorilla Glass DX позволит производителям часов ставить добротный материал себе на устройства и тем самым привлекать внимание покупателей. Будем надеяться, что это действительно поможет умным часам лучше переживать разнообразные проблемы при падениях. С другой стороны, смарт-часы уже доживают свой век, пользователи не особо спешат покупать что-то новое. Нужно было выпускать Gorilla Glass DX намного раньше, пока это еще было нужно.