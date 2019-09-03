Готовятся к выходу умные часы следующего поколения - Huawei Watch GT 2

Умные часы следующего поколения Huawei GT 2 могут официально дебютировать вместе с Huawei Mate 30 Pro в конце этого месяца.

Внешне они похожи на традиционные часы благодаря сочетанию двухкнопочной системы, круглого лица и общей формы алюминиевого корпуса. Однако, компания внесла некоторые важные изменения, в том числе немного больший дисплей, более тонкую лицевую панель и тонкий дизайн, который заставит Watch GT 2 чувствовать себя заметно менее громоздким, чем его предшественник.

Предположительно часы будут работать под управлением операционной системы Lite Huawei на международном уровне, в то время как Китай может получить вариант с Harmony OS. Huawei Watch GT 2 должны включать в себя оптический пульсометр, который присутствовал на прошлогодней модели, поддержку режимов тренировки, включая пешие прогулки, бег, езда на велосипеде и плавание, GPS-трекер, Bluetooth, а также новый микрофон и динамик.

Время автономной работы составит около 2 недель, благодаря батареи емкостью 450 мАч. Huawei Watch GT 2 будут продаваться в вариантах «Классик» и «Спорт», а продажи начнутся в середине октября.