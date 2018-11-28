Градиентная задняя Xiaomi Mi 8 Lite оказалась прозрачной

Вышедший в сентябре этого года Xiaomi Mi 8 Lite стал первым смартфоном китайского производителя, получившим заднюю панель с градиентной расцветкой. Пользователь может выбирать из вариантов Gold и Dream Blue. Сегодня Xiaomi неожиданно объявила о том, что задняя панель смартфона на самом деле является прозрачной. А для достижения эффекта градиентной окраса используется технологический процесс, в процессоре которого на стеклянную панель наносится несколько слоев покрытия разной толщины. Из-за интерференции, дифракции и других физических явлений мы видим переливающиеся цвета.

Напомним, что Xiaomi Mi 8 Lite оснастили сдвоенной камерой на 12 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 24 Мп, чипсетом Snapdragon 660, 6,26 дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, аккумулятором на 3350 мАч, сканером отпечатков пальцев, а также предустановленной ОС Android Oreo. Версия на 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти оценена в 204 доллара, на 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти – 277 долларов, а за топовую версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти просят 291 доллар.