Графическая карта AMD Vega 20 засветилась в 3DMark11

Мы уже много раз слышали о GPU под названием VEGA20. Vega 20 - это версия с уменьшенными размерами Vega с большей памятью. Таким образом, ожидается, что те же 64CU, что и в Vega 10, будут установлены на 7 нм. Несколько дней назад карта уже упоминалась как «замеченная» в AMD Labs, однако, показатели засветились в 3Dmark.Какой бы ни был техпроцесс, мы еще не знаем 100% информации, хотя там может быть установлен техпроцесс от 7 до 12 нм.

Ранее в записи драйвера Linux было указано не менее шести новых идентификаторов устройств, относящихся к «Vega 20». Было упомянуто, что Vega 20 будет выпущена во второй половине 2018 года. Карта будет иметь те же 64 CUs / 4096 шейдерных процессоров, что и Vega 10.Теперь так же появилась запись в Futuremark 3Dmark 11 (UL), в которой не там много данных по отношению к старой Vega 10. Тем не менее, карта действительно была замечена, и она имеет 32 ГБ графической памяти.