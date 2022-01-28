Как оказалось, чипсет GA103 имеет в общей сложности 7680 ядер CUDA и 320-битную шину памяти, так что эта мобильная версия — слегка урезанный вариант.
Он находится между SKU GA104 и GA102, обеспечивая значительное увеличение количества ядер кремния GA104. Энергопотребление модели GA103 для мобильных устройств GeForce RTX 3080 Ti установлено в диапазоне 80–150 Вт, который можно регулировать в зависимости от охлаждающей способности системы. Интересно отметить, что размер кристалла составляет 496 мм², что на четверть больше по сравнению с GA104, и на четверть больше ядер CUDA.