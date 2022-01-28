Графический процессор NVIDIA "GA103" GeForce RTX 3080 Ti для ноутбука

Когда NVIDIA объявила о появлении мобильной видеокарты GeForce RTX 3080 Ti, многим не терпелось увидеть, как выглядит чипсет GA103, на котором работает GPU. А благодаря китайскому ютуберу появились первые снимки этого GPU. На изображении ниже показан артикул GA103S/GA103M с маркировкой GN20-E8-A1. Он имеет 58 SM, что в сумме составляет 7424 ядра CUDA. Количество ядер Tensor для этого SKU установлено на 232, а ядер RT — 58. NVIDIA решила соединить этот GPU с 256-битной шиной памяти и 16 ГБ памяти GDDR6.

Как оказалось, чипсет GA103 имеет в общей сложности 7680 ядер CUDA и 320-битную шину памяти, так что эта мобильная версия — слегка урезанный вариант.

Он находится между SKU GA104 и GA102, обеспечивая значительное увеличение количества ядер кремния GA104. Энергопотребление модели GA103 для мобильных устройств GeForce RTX 3080 Ti установлено в диапазоне 80–150 Вт, который можно регулировать в зависимости от охлаждающей способности системы. Интересно отметить, что размер кристалла составляет 496 мм², что на четверть больше по сравнению с GA104, и на четверть больше ядер CUDA.