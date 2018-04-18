Графический ускоритель Nvidia GeForce GTX 1180 будет стоить 700 долларов

Один из сетевых инсайдеров обобщил всю заслуживающую доверия информацию о грядущей видеокарте Nvidia GeForce GTX 1180, и вот что из этого вышло. Новинка получит GPU на архитектуре Turing, выполненный по нормам 12 нм. Площадь кристалла процессора GT104 будет равна 400 мм². Изделие характеризуется 3584 ядрами CUDA, 256-битным интерфейсом памяти GDDR6, тактовой частотой 1,6 ГГц и повышенной 1,8 ГГц, 8-16 ГБ памяти GDDR6, функционирующей на частоте 16 ГГц. TDP ожидается на уровне 170-200 Вт. Пиковая производительность составит около 13 TFLOPS, а ориентировочная цена видеокарты – 700 долларов. Выход ожидается летом этого года.