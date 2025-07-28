Графика в Exynos 2600 оказалась мощнее конкурентов

Однако ситуация не так однозначна. Во-первых, тест проводился не на смартфоне, а на инженерной платформе — такие установки, как правило, имеют более эффективное охлаждение, что позволяет чипу работать на пике возможностей и демонстрировать завышенные показатели. Во-вторых, скорее всего, это ещё не финальная версия чипа. Его официальный релиз запланирован на начало 2026 года вместе с серией Galaxy S26, и до того времени частоты или другие параметры могут измениться. Кроме того, к тому моменту на рынке уже будет доступен Snapdragon 8 Elite 2. Таким образом, делать окончательные выводы пока рано, но даже предварительные результаты Exynos 2600 выглядят весьма многообещающе. Особенно если учесть, что это собственная разработка.