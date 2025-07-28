Графика в Exynos 2600 оказалась мощнее конкурентов

После продолжительной задержки с выпуском мобильного процессора Exynos 2600 наконец начинают появляться первые подробности о флагманском процессоре Samsung. Сразу после утечки результатов теста Geekbench, где были раскрыты характеристики центрального процессора, появилась информация и о графике, которая используется в новой системе на кристалле. Дело в том, что один из пользователей социальной сети опубликовал фото результатов теста 3DMark Steel Nomad Light, в котором Exynos 2600 набрал впечатляющие 3135 баллов — это примерно на 15% больше, чем у смартфонов на базе Snapdragon 8 Elite. Если верить этим данным, графический процессор Xclipse 960 в составе Exynos 2600 может оказаться мощнее флагманского решения от Qualcomm.

Однако ситуация не так однозначна. Во-первых, тест проводился не на смартфоне, а на инженерной платформе — такие установки, как правило, имеют более эффективное охлаждение, что позволяет чипу работать на пике возможностей и демонстрировать завышенные показатели. Во-вторых, скорее всего, это ещё не финальная версия чипа. Его официальный релиз запланирован на начало 2026 года вместе с серией Galaxy S26, и до того времени частоты или другие параметры могут измениться. Кроме того, к тому моменту на рынке уже будет доступен Snapdragon 8 Elite 2. Таким образом, делать окончательные выводы пока рано, но даже предварительные результаты Exynos 2600 выглядят весьма многообещающе. Особенно если учесть, что это собственная разработка.