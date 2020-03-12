Грядущие смартфоны Huawei P40 должны установить новые рекорды фотографии

Компания Huawei собирается представить свои ожидаемые телефоны серии P40 на онлайн-мероприятии 26 марта.

Рекламный тизер демонстрирует огромный модуль, который по слухам вмещает пять камер. Поскольку Huawei объявляет, что все эти телефоны говорят, что «P» означает «фотография», это не совсем сюрприз. В частности, новый телефон серии P40 будет иметь « перископ зум-камеру второго поколения », которая должна улучшить телеобъективы телефонов, предположительно с более чем 10-кратным гибридным зумом.

Ожидается, что смартфоны P40 будут обладать «самой высокой возможностью искусственного интеллекта», когда-либо существовавшей на телефоне, что позволит лучше обрабатывать фотографии. Также, можно ожидать, что новые телефоны серии P40 дебютируют с «новыми вариантами материала».