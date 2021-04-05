Грядущий Vivo NEX может иметь камеру под дисплеем

Компания vivo известна тем, что предлагает всплывающие камеры и встроенные датчики отпечатков пальцев. Обе эти функции сначала дебютировали на концептуальных смартфонах Vivo APEX, а позже на коммерческих телефонах серии Vivo NEX.

Предстоящее устройство серии Vivo NEX, которое может стать официальным как Vivo NEX 5 во втором полугодии 2021 года, будет впечатляющим. Новинка будет обладать всеми характеристиками флагманов Vivo текущего поколения, но также будет включать в себя самую долгожданную функцию смартфонов для широких масс.

Следующий телефон vivo NEX будет оснащен камерой под дисплеем. Экранная камера будет расположена под дисплеем с водопадом, поставляемым LG Display. Кроме того, грядущий смартфон Vivo будет щеголять оптикой Zeiss, поддерживать протокол зарядки Super FlashCharge мощностью 120 Вт и быструю беспроводную зарядку 60 Вт.