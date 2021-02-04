H. Moser & Cie представили умные часы за 30 тысяч долларов

Компания H. Moser & Cie только что премиального клона Apple Watch стоимостью 30 800 долларов США. Согласно отчету AppleInsider, новые ультра-премиальные часы Swiss Alp Watch имеют схожий дизайн с умными часами Apple Watch, но сходство. А высокая стоимость обусловлена дорогими материалами корпуса, которые позволили производителю существенно поднять цену на вполне обычное устройство. Да, здесь тоже есть всевозможные датчики, которые отслеживают активность человека, плюс большой OLED-дисплей, но на самом деле 30 тысяч долларов это слишком дорого для таких часов. За эти деньги можно легко купить премиальный продукт с более привлекательным дизайном. Но, с другой стороны, этот продукт явно будет уникальным и встретить другого пользователя с такими же часами будет проблематично.