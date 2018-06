HARMAN представили ультрапортативную акустическую систему JBL Go 2

HARMAN, дочерняя компания Samsung Electronics, специализирующаяся на разработках технологий для автомобильного, потребительского и корпоративного рынков, представляет в России ультрапортативную акустическую систему JBL Go 2. Новинка ориентирована на молодежную аудиторию, для которой важно сочетание доступной цены, яркого дизайна и функциональности. Очередное поколение получило визуальное обновление, более мощный звук, и полную защиту от воды по стандарту IPX7.

«Высокая популярность первой версии JBL Go доказала, что пользователям нравятся компактные и простые устройства. Для колонки, которая всегда с собой, важны не только размеры, но и количество сценариев ее применения. И защита от воды явно расширяет список мест и ситуаций, где JBL Go 2 обеспечит вас музыкой и хорошим настроением», – отмечает Евгений Конов, генеральный директор HARMAN Россия.

Основные характеристики ультрапортативной акустической системы JBL Go 2

Легендарное звучание JBL в миниатюрном корпусе

Беспроводное подключение Bluetooth

Компактный корпус в двенадцати ярких цветах

До пяти часов непрерывного воспроизведения

Встроенный спикерфон

Стандартный разъём 3,5 мм для проводного подключения

По сравнению с первой версией, JBL Go 2 звучит громче и обладает более насыщенными низкими частотами. Новинка поддерживает беспроводное соединение по Bluetooth с мобильными и стационарными устройствами, а также оборудована встроенным разъемом 3,5 мм для проводного подключения. Аккумулятор рассчитан на 5 часов беспрерывного воспроизведения музыки. Встроенный микрофон с системой шумо- и эхоподавления позволяет использовать JBL Go 2 в качестве спикерфона и всегда оставаться на связи, не доставая телефон из кармана.Акустическая система JBL Go 2 доступна в следующих вариантах цветового исполнения: чёрный, синий, золотистый, темно-синий, зеленый, светло-серый, светло-голубой, мятный, оранжевый, красный, жёлтый и светло-коричневый. Рекомендованная розничная цена – 2 190 рублей.