HIPER представила умные телевизоры на платформе «Яндекс»

Бренд HIPER, один из ведущих производителей потребительской электроники на российском рынке, представляет новое для себя направление – умные телевизоры на платформе «Яндекс». На данный момент ассортимент HIPER насчитывает 6 моделей с диагоналями от 24 до 65 дюймов, среди которых пользователь сможет подобрать телевизор под свои требования и бюджет.

Модели начального уровня H24YQ2200GR и H32YQ2200GR обладают экранами с диагональю 24 и 32 дюймов соответственно и разрешением HD Ready (1366 на 768 пикселей). Данные модели оснащены четырёхъядерным процессором, 1 Гб оперативной памяти и 8 Гб встроенной памяти. Поддерживается 2,4 ГГц Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth версии 4.2.

В моделях U43YQ2200GR, U50YQ2200GR, U55YQ2200GR и U65YQ2200GR установлены экраны размером 43, 50, 55 и 65 дюймов соответственно. Разрешение экранов составляет Ultra HD 3840 на 2160 пикселей. Четкость и плавность работы интерфейса достигается благодаря мощному четырёхъядерному процессору, 1,5 Гб оперативной памяти и 8 Гб встроенной. На борту присутствуют все современные стандарты – двухдиапазонный (2,4 и 5 ГГц) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, HDMI 2.1.

Все модели оборудованы встроенными динамиками с поддержкой технологии Dolby Digital +, благодаря чему выдают мощное и объёмное звучание. Благодаря подсветке Direct LED у телевизоров HIPER отсутствуют засветы, подсветка проходит равномерно и обеспечивает большую яркость картинки. Углы обзора 178°/178° позволят зрителю наслаждаться просмотром контента практически с любой удобной точки. Телевизоры HIPER способны принимать сигнал по стандартам DVB-S2, DVB-S, DVB-C, DVB-T2 и DVB-T. Также в телевизорах реализовано голосовое управление. Благодаря встроенным USB разъемам вы сможете воспроизвести контент с любого носителя, будь то USB флешка или внешний жесткий диск.

Платформа от компании Яндекс, работающая на базе ОС Android (используется открытая версия Android Open Source Project), дает пользователям возможность смотреть более 200 телеканалов Яндекс.Эфира, фильмы и сериалы из медиатеки онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD, ролики с YouTube, а также воспользоваться другими возможностями «умного» телевизора, имеющего доступ в интернет через модуль Wi-Fi. Если встроенных приложений вам не хватает – вы можете установить нужные вам apk файлы с внешнего носителя.

Телевизоры HIPER уже доступны в продаже на маркетплейсе WILDBERRIES.

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