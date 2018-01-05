HMD Global представила смартфон Nokia 6 второго поколения

Представлен смартфон Nokia 6 второго поколения. Модель Nokia 6 получила 5,5-дюймовый экран с разрешением 1920 * 1080 точек. Построен фаблет Nokia 6 на процессоре Qualcomm Snapdragon 630, который объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с частотой до 2,2 ГГц, графический контроллер Adreno 508 и сотовый модем X12 LTE. Объём оперативной памяти равен 4 Гбайт. В наличии 16-мегапиксельная основная камера и фронтальная камера на основе 8-мегапиксельного сенсора. В тыльной части корпуса располагается дактилоскопический сканер для биометрической идентификации пользователей по отпечаткам пальцев. В качестве ОС выступит Android 7.1.1 Nougat. О стоимости смартфона Nokia 6 пока не сообщается.