HMD Global приостановил продажи Nokia 8 Sirocco

Продажи Nokia 8 Sirocco были запущены в начале этого года по цене от € 750 и € 800 и позиционировал себя как новейший премиум сегмент HMD Global , несмотря на то, что прошло всего 8 месяцев, существует информация, что компания приостановила выпуск устройства. На некоторых веб-сайтах Nokia после нажатия кнопки «Купить сейчас» автоматически перенаправляет вас на домашнюю страницу веб-сайта. HMD Global ничего не комментирует по данному вопросу, но похоже, выпуск устройства было прекращено.

Хотя непонятно, почему HMD Global прекратила продавать смартфон через собственный сайт, это может иметь какое-то отношение к предстоящему Nokia 8.1. Это устройство по сути будет ребрендированным Nokia X7 для международных рынков и поступит в Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной памяти Qualcomm и 128 ГБ расширяемого внутреннего хранилища. Смартфон также будет запущен с двухкамерной компоновкой на задней панели с брендингом ZEISS. Цены на другие устройства Nokia HMD Global, Nokia 8.1, вероятно, будут колебаться где-то между € 500 и € 550 в Европе, что будет означать конкуренцию с Nokia 8 Sirocco совершенно напрямую. В конце концов, это устройство все еще можно найти в сторонних магазинах по аналогичной цене.