HMD Global провела в Китае презентацию долгожданного смартфона Nokia X6

2018-05-24, Автор - Татьяна Шмелева; [119]
Компания HMD Global провела в Китае презентацию нового смартфона Nokia X6. Гаджет Nokia X6 получил 5,8 -дюймовый дисплей с разрешением 2280 на 1080 точек и аккумулятор на 3060 мА.ч. В основе девайса Nokia X6 лежит чипсет Snapdragon 636 от Qualcomm. Новинка оснащена дактилоскопическим сканером для идентификации владельца, тыльной камерой с оптическими блоками 16 МП и 5 МП и селфи-камерой с оптикой 16 МП. Предусмотрены модули Bluetooth 5, 4G VoLTE, Wi-Fi и пара SIM-слотов. Стоимость новинки составляет от 204 долларов в зависимости от конфигурации.


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