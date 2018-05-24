HMD Global провела в Китае презентацию долгожданного смартфона Nokia X6

Компания HMD Global провела в Китае презентацию нового смартфона Nokia X6. Гаджет Nokia X6 получил 5,8 -дюймовый дисплей с разрешением 2280 на 1080 точек и аккумулятор на 3060 мА.ч. В основе девайса Nokia X6 лежит чипсет Snapdragon 636 от Qualcomm. Новинка оснащена дактилоскопическим сканером для идентификации владельца, тыльной камерой с оптическими блоками 16 МП и 5 МП и селфи-камерой с оптикой 16 МП. Предусмотрены модули Bluetooth 5, 4G VoLTE, Wi-Fi и пара SIM-слотов. Стоимость новинки составляет от 204 долларов в зависимости от конфигурации.