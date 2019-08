HMD Global рассказала, когда и какие аппараты Nokia получат обновления Android 10

HMD Global объявила о своих планах на следующее крупное обновление Android для своих смартфонов Nokia. Четвертой версии ОС Google, которая будет просто называться «Android 10», должна появиться на некоторых телефонах Nokia.

Семнадцать моделей получат обновление, но процесс будет продолжаться более полугода. В этом году настала очередь Nokia 7.1, 8.1 и 9 PureView. В конце года будут добавлены Nokia 6.1, 6.1 Plus и 7 Plus. Поэтому HMD Global четко фокусируется на моделях с более высоким положением в своей линейке.

Около февраля Nokia 2.2, 3.1 Plus, 3.2 и 4.2 будут следующими для Android 10. Чуть позже обновление выйдет для Nokia 1 Plus, 5.1 Plus и Nokia 8 Sirocco. Наконец, Nokia 1, 2.1, 3.1 и 5.1 появятся в начале второго квартала следующего года. Некоторые из смартфонов компании, которые изначально поставлялись с Android Nougat (7.x), такие как Nokia 6, больше не в списке.