HMD Global выпустила смартфон Nokia X5 с двойной камерой и аккумулятором 3060 мАч

Компания HMD Global официально представила смартфон среднего уровня Nokia X5. Гаджет Nokia X5 получил 5,86-дюймовый экран с разрешением 1520 на 720 пикселей. Основой аппарата стал чипсет MediaTek Helio P60. Основная камера двойная - 13 Мп и 5 Мп, а фронтальная - 8 Мп. За питание устройства отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3060 мА.ч. Nokia X5 уже доступен для покупки на территории Китая. Приобрести новинку можно в синем и белом цветовом исполнении по цене от 148 долларов в зависимости от модификации.