HMD Pulse 2T Pro получит ёмкий аккумулятор

Известный своей осведомленностью инсайдер smashx_60 поделился подробностями о смартфоне HMD Pulse 2T Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Helio G100 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, предустановленной операционной системы Android 17, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, сдвоенной тыльной камеры с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеры разрешением 50 Мп, 6,78-дюймового OLED-экрана с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, дополнительного матричного экрана на задней панели для вывода уведомлений и различной информации, батареи ёмкостью 6000 мАч, поддержки 33-Вт быстрой проводной зарядки, стереодинамиков и защиты от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64. Дата презентации и ориентировочная цена пока не раскрыты.