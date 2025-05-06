HONOR 400 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона HONOR 400, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 c максимальной частотой 2,63 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 15. Аппарат набрал 1122 и 3056 баллов в одноядерном и многоядерном тестированиях соответственно.

По предварительным данным, смартфон также получит 6,55-дюймовый AMOLED LTPS-экран с разрешением 1,5К, сдвоенную основную камеру с 200-Мп главным модулем, батарею ёмкостью 7000 мАч и стеклянный корпус с металлической рамкой.
Складной смартфон Motorola Razr 60 Ultra оценен в $1300…
Компания Motorola объявила цену на представленный вчера складной смартфон Razr 60 Ultra. Флагман обойдетс…
Стартовали российские предзаказы на CMF Phone 2 Pro …
Новейший смартфон от CMF предлагает пользователям 6,77-дюймовый гибкий AMOLED-экран с частотой обновления…
Sony создаст новую компанию для производства мобильных камер…
Судя по новой информации от западных изданий, компания Sony Group может выделить своё полупроводниковое п…
OnePlus Ace 5 Racing Edition получит SoC Dimensity 9400e…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OnePlus Ace 5 Racing Edi…
iPhone 18 Pro лишится выреза в дисплее…
По слухам от весьма надёжных инсайдеров из Китая, компания Apple якобы тестирует технологию Face ID, кото…
Опубликованы пресс-рендеры Red Magic 10 Air …
Бренд Red Magic опубликовал качественные изображения смартфона Red Magic 10 Air, официальный релиз которо…
Xiaomi 15 Ultra оценили в России в 150 тысяч рублей…
Российские ритейлеры выпустили в продажу топовый камерофон Xiaomi 15 Ultra, который был представлен в Кит…
Представлен среднебюджетный смартфон Realme P3 5G …
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme P3 5G, которая обойдется на дебютном инди…
Игровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 ProИгровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 Pro
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Новый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 UltraНовый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 Ultra
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor