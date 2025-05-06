HONOR 400 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона HONOR 400, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 c максимальной частотой 2,63 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 15. Аппарат набрал 1122 и 3056 баллов в одноядерном и многоядерном тестированиях соответственно.

По предварительным данным, смартфон также получит 6,55-дюймовый AMOLED LTPS-экран с разрешением 1,5К, сдвоенную основную камеру с 200-Мп главным модулем, батарею ёмкостью 7000 мАч и стеклянный корпус с металлической рамкой.