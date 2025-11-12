HONOR 500 показали на первом фото

Сегодня компания HONOR официально подтвердила скорый релиз смартфонов серии HONOR 500, а сразу после объявления авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал первую фотографии базового HONOR 500. Отметим горизонтальный блок основной камеры с двумя модулями, корпус с металлической рамой, плоский дисплей и скруглённые углы. Характеристики базовой модели не раскрываются, а вот Honor 500 Pro должны оснастить 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,3 ГГц и графическим адаптером Adreno 830, поддержкой 80-Вт беспроводной зарядки, основной камерой с 200-Мп главным модулем и перископным модулем с 3-кратным оптическим зумом.