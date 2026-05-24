HONOR 600 Smart Edition получит очень яркий экран

В базах данных регуляторов Global Certification Forum и SGS обнаружились подробности о смартфоне HONOR 600 Smart, который еще не был представлен официально. Сообщается поддержке сотовых сетей 5G, совместимости с архитектурами 5G NR SA и NSA, поддержке универсальной карты UICC, а также аккумуляторе ёмкостью 8000 мАч, который стабильно работает при жаре до 35 °C и на высоте до 2000 метров над уровнем моря.

Также смартфон оснастят 6,57-дюймовым AMOLED-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 8000 нит, основной камерой с главным модулем разрешением 200 Мп и полноценной защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP69.