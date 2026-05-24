HONOR 600 Smart Edition получит очень яркий экран

В базах данных регуляторов Global Certification Forum и SGS обнаружились подробности о смартфоне HONOR 600 Smart, который еще не был представлен официально. Сообщается поддержке сотовых сетей 5G, совместимости с архитектурами 5G NR SA и NSA, поддержке универсальной карты UICC, а также аккумуляторе ёмкостью 8000 мАч, который стабильно работает при жаре до 35 °C и на высоте до 2000 метров над уровнем моря.

Также смартфон оснастят 6,57-дюймовым AMOLED-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 8000 нит, основной камерой с главным модулем разрешением 200 Мп и полноценной защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP69.
HUAWEI Enjoy 90 Plus оценен в 215 долларов …
Компания HUAWEI пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Enjoy 90 Plus, одной из особенностей к…
Смартфон Itel Zeno 100 оценили в 75 долларов …
Компания Itel пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Zeno 100, которая получила дизайн в стил…
Представлен смартфон Infinix Note 60 Ultra…
Компания Infinix пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Note 60 Ultra, главной особенностью…
Motorola Moto G Stylus 2026 оценили в 500 долларов …
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G Stylus (2026), которая основана на 4-на…
Samsung Galaxy S27 Ultra получит крупную батарею, но лишится…
Ёмкость аккумулятора 5000 мАч, которая используется не только в Galaxy S26 Ultra, но и в его предшественн…
Honor 600 засветился в бенчмарке с 8 ГБ ОЗУ…
Серия смартфонов Honor 600, по информации крупных инсайдеров, выйдет на глобальный рынок уже в ближайшие …
Объявлена дата выхода HONOR WIN Turbo…
Компания HONOR объявила, что официальная презентация смартфона WIN Turbo состоится 29 мая. Судя по опубли…
Vivo T5 Pro 5G получит быстрый процессор …
Компания Vivo раскрыла новые подробности о смартфоне T5 Pro 5G, который будет официально представлен уже …
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor