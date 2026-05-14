Смартфон Motorola Razr Fold FIFA Edition оценен в 1780 долларов

Компания Motorola выпустила на дебютный индийский рынок лимитированную версию складного смартфона Razr Fold, которая получила название FIFA Edition. Выпуск новинки приурочен к грядущему Чемпионату миру по футболу. Смартфон отличается от базовой версии измененным интерфейсом, игрой FIFA Heroes и 24-каратной золотой эмблемой FIFA на тыльной панели. Цена FIFA Edition составила эквивалент 1780 долларов за единственную конфигурацию с 16/512 ГБ памяти.

Напомним, что сам смартфон имеет в своем оснащении 3-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, внешний 6,6-дюймовый дисплей, 8,1-дюймовый внутренний LTPO-экран с разрешением 2K, корпус толщиной 4,6 мм в разложенном состоянии и 9,9 мм в сложенном, конструкцию с стальным шарниром и титановой внутренней пластиной тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYTIA 828), 50 Мп (перископ на Sony LYTIA 600 с 3-кратным оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширик), внутреннюю селфи-камеру разрешением 32 Мп и внешнюю на 20 Мп, поддержку фирменного стилуса pen ultra, АКБ ёмкостью 6000 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 80 Вт и 50 Вт соответственно, а также стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и Sound by Bose.