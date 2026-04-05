iQOO Z11 возглавил рейтинг субфлагманов AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных субфлагманских смартфонов под управлением операционной системы Android. На первом месте оказалась новинка iQOO Z11 на базе однокристальной системы MediaTek Dimensity 8500 c 2323935 баллами. Второе место занял HONOR Power 2 на том же процессоре с 2218987 баллами, а третье – OPPO Reno15 Pro на Dimensity 8400-Max с результатом в 2106946 баллов. Также в десятку сильнейших вошли OPPO Reno15, Redmi Turbo 5, OPPO Reno14 Pro, iQOO Z10 Turbo, Redmi Turbo 4, Vivo Y300 GT и OPPO Reno14. Последний набирает 1607076 баллов. То есть, разница с лидером весьма существенна.