Huawei готовит флагманский смартфон с экраном 16:10

Пока большинство смартфонов с классическим форм-фактором сегодня выглядят практически одинаково с фронтальной стороны, Huawei продолжает экспериментировать с новыми концепциями дизайна. Например, компания одной из первых популяризировала более широкий формат складных устройств «книжного» типа. Кроме того, согласно последним утечкам, Huawei также тестирует идею перенести этот формат в обычный смартфон без складного механизма, сделав ставку на более широкий, «планшетный» экран. По предварительным данным, устройство может выйти после серии Mate 90, ориентировочно до конца 2026 года. Сообщается, что инженеры компании тестируют дисплей с соотношением сторон 16:10 и разрешением уровня 2K, благодаря чему смартфон будет заметно шире большинства современных флагманов.

Хотя похожие пропорции уже встречались в складных устройствах, здесь речь идёт о классическом моноблоке. Инсайдер также утверждает, что видел инженерный прототип новинки и описывает его как удивительно тонкий и лёгкий гаджет, несмотря на увеличенные размеры корпуса. При этом финальный дизайн пока не утверждён, включая форму блока камер. Но уже известно, что в качестве процессора ожидается новое поколение Kirin 9000 серии. Правда, пока что устройство находится на стадии разработки, поэтому финальные характеристики ещё могут измениться. Тем более, что модель явно экспериментальная и нацелена на не очень большую аудиторию потенциальных покупателей-энтузиастов.