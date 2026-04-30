Смартфон Moto G47 оценили в 320 евро

Компания Motorola пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью Moto G47, которая базируется на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2. Новинка также получила 6,67-дюймовый LCD-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, двойную тыльную камеру с модулями на 108 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, аккумулятор ёмкостью 5200 мАч, поддержку 20-Вт проводной быстрой зарядки, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, боковой дактилоскопический сенсор, защиту от пыли и влаги в соответствии со степенью IP64, прочность по стандарту MIL-STD-810H и предустановленную ОС Android 16. Цена базовой конфигурации на европейском рынке составила 320 евро.

Samsung оснастила Galaxy S26 Ultra улучшенным охлаждением…
Сообщается, что Samsung оснастит Galaxy S26 Ultra увеличенной испарительной камерой. Более крупная систем…
Samsung Galaxy A57 и Galaxy A37 засветились на видео …
В сети появилось видео с смартфонами Samsung Galaxy A57 и Galaxy A37, которые еще не были представлены оф…
В сеть слили рендеры iPhone Fold…
Если слухи окажутся верными, мы должны увидеть первый складной смартфон Apple позже в этом году, вместе с…
Samsung Galaxy S26 уже подешевел в США …
Смартфоны серии Samsung Galaxy S26 появились в продаже чуть больше недели назад, однако продажи в США и И…
Honor 600 Lite появился в продаже до анонса…
В начале прошлого месяца в сети появилась информация о новом смартфоне среднего класса Honor 600 Lite, ко…
Samsung Galaxy S26 Ultra можно предзаказать за 130 тысяч руб…
«Яндекс Маркет» начал принимать предварительные заказы на флагманские смартфоны серии Samsung Galaxy S26,…
Представлен смартфон iQOO Z11 с АКБ на 9020 мАч…
Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO Z11, главной особенностью которой стала батар…
Представлен складной смартфон HONOR Magic V6…
Компания HONOR пополнила ассортимент флагманских складных смартфонов моделью Magic V6, которая основана н…
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
