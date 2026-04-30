Смартфон Moto G47 оценили в 320 евро

Компания Motorola пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью Moto G47, которая базируется на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2. Новинка также получила 6,67-дюймовый LCD-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, двойную тыльную камеру с модулями на 108 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, аккумулятор ёмкостью 5200 мАч, поддержку 20-Вт проводной быстрой зарядки, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, боковой дактилоскопический сенсор, защиту от пыли и влаги в соответствии со степенью IP64, прочность по стандарту MIL-STD-810H и предустановленную ОС Android 16. Цена базовой конфигурации на европейском рынке составила 320 евро.