HONOR 700 Pro оценен в 690 долларов

Компания HONOR выпустила в Китае смартфон HONOR 700 Pro, основой которого выступила 3-нанометровая платформа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с максимальной частотой 3,8 ГГц. Смартфон также получил 6,57-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением 2728:1264 пикселя, частотой обновления изображения 120 Гц, яркостью по всей площади до 1800 нит и локальной пиковой яркостью до 8000 нит, а также ШИМ-регулировкой с частотой 3840 Гц, дополнительный 1,59-дюймовый экран AI Dynamic Back Screen, PPG-датчик для измерения пульса, уровня кислорода в крови и вариабельности сердечного ритма, тройную тыльную камеру с модулями на 200 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим приближением), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, 12 или 16 ГБ ОЗУ, 256 или 512 ГБ встроенной памяти, аккумулятор ёмкостью 9000 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 80 Вт и 50 Вт соответственно, корпус толщиной 7,96 мм, защиту от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP69K, поддержкой сотовых сетей 5G, стереодинамики и фирменную оболочку MagicOS 11 на базе ОС Android 17. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке от 690 долларов.