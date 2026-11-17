iPhone Duo получил очень полезную функцию сканирования лица

Компания Apple выпустила вторую бета-версию iOS 27.3 для разработчиков. Обновление получило несколько новых функций, включая разблокировку по лицу для складного смартфона iPhone Duo. В приложении «Настройки» появился новый параметр «Разблокировка фронтальной камерой» в разделе «Touch ID и код-пароль» — он позволяет разблокировать iPhone Duo с помощью распознавания лица, когда устройство находится в сложенном состоянии. При этом Face ID работает только на экране блокировки. Использовать его для подтверждения платежей через Apple Pay или доступа к сохранённым паролям нельзя. Кроме того, каждые 45 минут бездействия система потребует дополнительной аутентификации с помощью Touch ID. При этом стоит понимать, что в данном случае пользователь получает обычное 2D-сканирование лица, так как модуля, как в обычных смартфонах компании Apple, здесь нет и просканировать лицо в объёме система банально не может.

Текущий способ сканирования сильно упрощён и может допускать ошибки, плюс обмануть его, в теории, проще. Ещё одним нововведением iOS 27.3 beta 2 стала функция «Close to Lock» для iPhone Duo — она позволяет автоматически блокировать смартфон при складывании, вместо того чтобы переносить отображаемый контент на внешний экран. Также обновление добавляет новые ограничения использования Apple Intelligence и ИИ-функций Siri, возможность «Ask About Page» для голосового помощника и несколько менее значительных улучшений, которые не очень интересны.