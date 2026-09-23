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Представлен компактный флагманский смартфон Xiaomi 18 Pro

Компания Xiaomi объявила о выпуске флагманского смартфона Xiaomi 18 Pro, который базируется на новой 2-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 с тактовой частотой до 5 ГГц и графическим адаптером Adreno 850. Новинку также оснастили 6,4-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2436:1120 точек, кадровой частотой до 120 Гц, новой светоизлучающей системой M11, полноцветной RGB-пиксельной структурой и пиковой яркостью 4000 нит, тройной тыльной камерой Leica с модулями на 200 Мп (датчик Light Hunter 960 оптического размера 1/1,28 дюйма), 200 Мп (75-мм перископический телеобъектив на сенсоре Samsung HP5 формата 1/1,56 дюйма) и 50 Мп (сверхширик), дополнительным дисплеем на тыльной панели для динамических уведомлений, кремний-углеродным аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и беспроводной зарядок, а также защитой от пыли и воды по стандартам IP66, IP68 и IP69. Цена базовой конфигурации с 12/256 ГБ памяти на дебютном китайском рынке составила эквивалент 895 долларов.

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