HONOR 700 получит максимальную водозащиту

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился обновленными подробностями о смартфонах HONOR 700 и 700 Pro, которые будут представлены в Китае уже 23 ноября. Итак, старшей модели приписывают наличие однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 6,57-дюймового экрана с разрешением 1,5K+, кадровой частотой 120 Гц и рамками шириной 0,98 мм, 1,59-дюймового дополнительного дисплея, тройной тыльной камеры с модулями на 200 Мп (сенсор оптического размера 1/1,56 дюйма), 12 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический модуль с 3,5-кратным оптическим приближением), аккумулятора ёмкостью 9000 мАч, поддержки 80-Вт быстрой проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP69K, оптического дактилоскопа, а также корпуса толщиной 7,96 мм и массой 211 граммов. Базовая модель будет отличаться процессором Snapdragon 8s Gen 4, а также отсутствием перископического модуля и беспроводной зарядки.