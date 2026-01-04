HONOR Magic 8 Pro Air получит АКБ на 5500 мАч

Компания HONOR подтвердила существование тонкого смартфона Magic 8 Air (или Magic 8 Pro Air), слухи о котором уже появлялись ранее. По предварительным данным, смартфон оснастят 6,31-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5К и подэкранным ультразвуковым дактилоскопическим сенсором, топовой 3-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 9500 с тактовой частотой до 4,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G1 Ultra MP12, тонким корпусом, батареей ёмкостью 5500 мАч и поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки. Официальный релиз Magic 8 Air ожидается в конце этого или начале следующего месяца.