HONOR Magic 8 Pro Air получит АКБ на 5500 мАч

Компания HONOR подтвердила существование тонкого смартфона Magic 8 Air (или Magic 8 Pro Air), слухи о котором уже появлялись ранее. По предварительным данным, смартфон оснастят 6,31-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5К и подэкранным ультразвуковым дактилоскопическим сенсором, топовой 3-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 9500 с тактовой частотой до 4,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G1 Ultra MP12, тонким корпусом, батареей ёмкостью 5500 мАч и поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки. Официальный релиз Magic 8 Air ожидается в конце этого или начале следующего месяца.

Lava Agni 4 5G получит мощный процессор …
Компания Lava объявила, что уже 20 ноября в Индии будет представлен смартфон Agni 4 5G. Производитель уже…
Официально: смартфоны Realme 15 5G готовы к выходу в России …
Компания Realme объявила, что российский релиз смартфонов серии Realme 15 состоится 21 октября. Пользоват…
Red Magic 11 Air получит аккумулятор на 7000 мАч…
Сетевые источники раскрыли характеристики смартфона Red Magic 11 Air, который еще не был представлен офиц…
Представлен защищенный телефон HMD Terra M…
Компания HMD Secure пополнила ассортимент кнопочных телефонов защищенной моделью Terra M, которая ориенти…
OnePlus 15 оценили в 49 тысяч рублей …
Вчера была представлена глобальная версия смартфона OnePlus 15, а уже сегодня флагман можно заказать в Ро…
Представлен смартфон Redmi K90…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi K90, которая основана на прошлогоднем флаг…
iPhone Air очень плохо продаётся в Китае…
Первые отзывы намекали, что iPhone Air отлично стартовал в Китае — в значительной степени благодаря факто…
Apple снизила ожидания по продажам iPhone Fold…
Если верить информации многочисленных инсайдеров, компания Apple готовится значительно расширить свой пот…
