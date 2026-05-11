HONOR Magic 9 Pro Max получит две 200-Мп камеры

Сетевые источники поделились первыми подробностями о флагманском смартфоне HONOR Magic 9 Pro Max, который еще не был представлен официально. Утверждается, что в данный момент производитель тестирует основную камеру с двумя 200-Мп модулями – главным и перископическим с оптическим приближением. Для главного модуля выбирают между датчиками изображения OV52B и OVB0D. Последний может похвастаться крупным оптическим размером 1/1,12 дюйма и поддержкой технологий LOFIC и DCG нового поколения. Также камера получит продвинутые возможности записи видео благодаря сотрудничеству с немецким производителем кинокамер ARRI.