Каплевидный вырез в дисплее и 90 Гц возвращаются

Ранее инсайдер Weibo Digital Chat Station упоминал, что сочетание LPDDR6 и UFS 5.0 уже будет превышать цену процессора Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, так что неудивительно, что производители идут на компромиссы заранее, начиная с возвращения каплевидного выреза и экранов с частотой 90 Гц. Если кто-то забыл, то до того, как панели с частотой 120 Гц стали мейнстримом, на мобильных устройствах появились экраны с 90 Гц, которые позволяли пользователям наслаждаться более быстрым и плавным скроллом без излишней нагрузки на батарею. Естественно, такие панели немного дешевле в производстве, что даёт возможность производителям смартфоном немного снизить свои расходы и сохранить высокую маржинальность при том же уровне ценовой политики. Для многих это очень важный момент.