Каплевидный вырез в дисплее и 90 Гц возвращаются

Дизайн с каплевидным вырезом в экране был представлен в конце 2017 года, когда производители Android-смартфонов пытались отличиться от iPhone, при этом обеспечивая пользователям увеличенное соотношение экрана к корпусу. Однако вскоре эта идея была заброшена в пользу выреза в виде отверстия, а дисплеи с частотой обновления 90 Гц были заменены панелями с частотой 120 Гц. Однако по последним слухам, ожидается, что оба этих компонента появятся в будущих устройствах, поскольку производители не могут справиться с непосильными затратами на ОЗУ и память. Дефицит DRAM вынуждает множество компаний искать способы компенсировать рост цен за счёт снижения характеристик смартфонов.

Ранее инсайдер Weibo Digital Chat Station упоминал, что сочетание LPDDR6 и UFS 5.0 уже будет превышать цену процессора Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, так что неудивительно, что производители идут на компромиссы заранее, начиная с возвращения каплевидного выреза и экранов с частотой 90 Гц. Если кто-то забыл, то до того, как панели с частотой 120 Гц стали мейнстримом, на мобильных устройствах появились экраны с 90 Гц, которые позволяли пользователям наслаждаться более быстрым и плавным скроллом без излишней нагрузки на батарею. Естественно, такие панели немного дешевле в производстве, что даёт возможность производителям смартфоном немного снизить свои расходы и сохранить высокую маржинальность при том же уровне ценовой политики. Для многих это очень важный момент.
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor