Складной смартфон Motorola Razr 70 Ultra оценен в 1400 евро

Компания Motorola пополнила ассортимент складных смартфонов флагманской моделью Razr 70 Ultra, которая базируется на 3-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Новинка также характеризуется 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 512 или 1 ТБ встроенной памяти, внутренним 6,96-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2992:1224 точки, кадровой частотой 165 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, внешним 4-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 165 Гц, разрешением 1272:1080 точек и яркость 3000 нит, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 68-Вт проводной, 30-Вт беспроводной и 5-Вт обратной зарядок, корпусом толщиной 7,19 мм в раскрытом виде и 15,69 мм в сложенном, массой 199 граммов, защитой от влаги и пыли по стандарту IP48, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, модемом 5G и предустановленной ОС Android 16. Цена базовой конфигурации составляет 1400 евро.

