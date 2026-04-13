OnePlus Nord 6 оценен от 32 тысяч рублей

Российский AliExpress объявила о старте продаж смартфона OnePlus Nord 6, который оценен от 32 тысяч рублей с учетом всех скидок. Напомним, что представленная всего неделю назад новинка имеет в своем оснащении 4-нм однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с максимальной частотой 3,2 ГГц и графикой Adreno 825, 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 256 ГБ флеш-памяти UFS 4.1, 6,78-дюймовый дисплей AMOLED- с разрешением 1.5K, частотой обновления до 165 Гц и пиковой яркостью 3600 нит, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (Sony LYTIA-600 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, аккумулятор ёмкостью 9000 мАч, поддержку проводной и обратной проводной зарядок мощностью 80 Вт и 27 Вт, защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K, прочность по стандарту MIL-STD-810H и стереодинамики.

