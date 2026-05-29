Xiaomi 17 Max показали на живых фото

Вчера в Китае стартовали продажи смартфона Xiaomi 17 Max, а сегодня появились первые живые фото новинки и комплекта его поставки. Последний также включает зарядное устройство мощностью 100 Вт, кабель и защитный чехол. Смартфон оценен в эквивалент 630, 675, 720 и 780 долларов за версии с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.

Xiaomi 17 Max имеет в своем оснащении 6,9-дюймовый дисплей нового поколения с разрешением 1,5K, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит, режимом DC Dimming и частотой ШИМ-регулировки яркости 2160 Гц, флагманским 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, тройную тыльную камеру Leica с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив 3-кратным оптическим зумом), аккумулятор ёмкостью 8000 мАч и поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно.