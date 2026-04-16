Рынок смартфонов упал впервые с 2023 года

International Data Corporation опубликовала предварительный отчёт по мировым поставкам смартфонов за 1 квартал 2026 года, и данные показывают снижение спроса. За первые 3 месяца года было отгружено 289,7 миллиона устройств, что на 4,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это первое квартальное падение рынка с 2023 года. Главной причиной аналитики называют острый дефицит памяти, который повлиял как на объёмы поставок, так и на спрос. Дополнительно отмечается рост себестоимости компонентов, из-за чего некоторые производители, включая Samsung, были вынуждены повышать цены. Лидером рынка по итогам квартала стала Samsung с результатом 62,8 миллиона смартфонов и долей 21,7%. Аналитики выделяют высокий спрос на Samsung Galaxy S26 Ultra, а также более ранний запуск моделей Samsung Galaxy A37 и Galaxy A57, которые должны стать драйверами продаж в течение года.

На втором месте расположилась Apple с 61,1 миллиона поставок и долей 19,6% — линейка iPhone 17 продолжает привлекать внимание покупателей и показала заметный рост в Китае. Примечательно, что Apple и Samsung стали единственными брендами из топ-5, которые смогли показать годовой рост как по поставкам, так и по рыночной доле. Xiaomi заняла третье место с 33,8 миллиона устройств, что на 8 миллионов меньше, чем годом ранее, и долей 11,7%. Далее идут Oppo с 30,7 миллиона поставок и 10% рынка, а также vivo с 21,2 миллиона устройств и долей 7,5%. То есть рынок смартфонов находится в падении.
